Минкультуры РФ с пятого раза выбрало подрядчика на реставрацию Интендантских складов на улице Глинки

Здание является объектом культурного наследия.

Министерство культуры РФ смогло найти подрядчика для ремонта здания Интендантских складов в Петербурге. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Четыре предыдущих аукциона оказались неудачными.

Прошлый конкурс был отменен ведомством в январе 2021-го года, после чего 18-го января разместили новый. Победителем стало ООО "ПСК Строймонолит". Сумма контракта составит 430,9 млн рублей.

Подрядчик проведет ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады) с приспособлением к современному использованию. Работы должны быть выполнены не позднее 25 ноября 2023 года. В здании на улице Глинки временно действует Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова.

С прошлыми подрядчиками договор был расторгнут. С одного из них суд взыскал 7 млн рублей за нарушение сроков и нарушения при проведении работ.

Фото: citywalls.ru