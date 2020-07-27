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Минкультуры РФ с пятого раза выбрало подрядчика на реставрацию Интендантских складов на улице Глинки
Сегодня, 13:07
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nadezhda_sib

Минкультуры РФ с пятого раза выбрало подрядчика на реставрацию Интендантских складов на улице Глинки

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Здание является объектом культурного наследия.

Министерство культуры РФ смогло найти подрядчика для ремонта здания Интендантских складов в Петербурге. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Четыре предыдущих аукциона оказались неудачными. 

Прошлый конкурс был отменен ведомством в январе 2021-го года, после чего 18-го января разместили новый. Победителем стало ООО "ПСК Строймонолит". Сумма контракта составит 430,9 млн рублей. 

Подрядчик проведет ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады) с приспособлением к современному использованию. Работы должны быть выполнены не позднее 25 ноября 2023 года. В здании на улице Глинки временно действует Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. 

С прошлыми подрядчиками договор был расторгнут. С одного из них суд взыскал 7 млн рублей за нарушение сроков и нарушения при проведении работ.

Фото: citywalls.ru

 

Теги: госзакупки, интендантские склады, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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