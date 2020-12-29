Минкультуры отменило конкурс на реставрацию Интендантских складов в Петербурге

Заявки должны были принимать до 19 января.

Министерство культуры РФ отменило конкурс на реставрацию Интендантских складов в Петербурге. Информация об этом была размещена 13-го января на сайте госзакупок.

Ведомство искало подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия на улице Глинки, 2. Тендер был размещен 18-го декабря 2020-го года. Сумма контракта должна была составить 271,5 млн рублей. По неизвестной причине закупку отменили. Прием заявок должен был осуществляться до 19 января 2021.

С прошлыми подрядчиками договор был расторгнут. С одного из них суд взыскал 7 млн рублей за нарушение сроков и нарушения при проведении работ.

Фото: citywalls.ru