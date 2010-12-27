С экс-подрядчика Интендантских складов взыскали 7 млн рублей за нарушение сроков

Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации удалось отсудить у компании "Ремстройфасад" семь миллионов рублей. Арбитражный суд согласился с взысканием с бывшего подрядчика Интендантских складов денег.
Суд согласился с тем, что исполнитель работ значительно нарушил сроки выполнения ремонта исторического здания на срок от 134 до 217 дней. Также истцы смогли доказать, что строители допустили множество технологических нарушений и содержали стройплощадку в ненадлежащем состоянии. Об этом рассказывают в пресс-службе дирекция Минкульта.
Ранее суд не захотел взыскать с подрядчика 67 миллионов, которые представители Минкульта надеялись получить после разрыва контракта на ремонт Интендантских складов.