С экс-подрядчика Интендантских складов взыскали 7 млн рублей за нарушение сроков

Арбитражный суд удовлетворил иск Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации к подрядчику, занимавшемуся ремонтом Интендантских складов. В компании взыскали семь миллионов.

Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации удалось отсудить у компании "Ремстройфасад" семь миллионов рублей. Арбитражный суд согласился с взысканием с бывшего подрядчика Интендантских складов денег.

Суд согласился с тем, что исполнитель работ значительно нарушил сроки выполнения ремонта исторического здания на срок от 134 до 217 дней. Также истцы смогли доказать, что строители допустили множество технологических нарушений и содержали стройплощадку в ненадлежащем состоянии. Об этом рассказывают в пресс-службе дирекция Минкульта.

Ранее суд не захотел взыскать с подрядчика 67 миллионов, которые представители Минкульта надеялись получить после разрыва контракта на ремонт Интендантских складов.