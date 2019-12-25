Объявлен повторный конкурс на реставрацию 4-5 этажей Интендантских складов

В рамках первой закупки претендентов на выполнение работ не нашлось.

ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" объявило конкурс на реставрации и ремонт на 4-5 этажах Интендантских складов (Здание Главного Кригс-Комиссариата). Стоимость планируемых в зоне консерватории (одно из ее подразделений размещается в здании) работ составляет 194,5 миллионов рублей.

Аналогичная закупка была размещена в середине мая. Как отмечается в ее документации, в положенные сроки ни одной заявки на реализацию проекта подано не было.

Сбор заявок в рамках новой, повторной закупки продолжается до 6 июля. Средства выделяет федеральный бюджет.

Здание Интендантских складов является объектом объединенной охранной зоны памятников истории и культуры Петербурга.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге завершается реставрация церкви Захарии и Елизаветы каре Смольного монастыря.

Фото: citywalls.ru