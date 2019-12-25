В Северной столице продолжится реставрация здания Интендантских складов

На очередной этап выделяется около 195 миллионов рублей.

В Петербурге продолжится реставрация здания Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады) (ул. Глинки, 2). Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

На этом этапе специалисты займутся четвертым и пятым этажами – потолками, перегородками, оконными проемами, внутренней отделкой помещений.

Исполнителя проекта планируется определить после 5 июня – именно в этот день завершают принимать заявки на участие в аукционе в рамках закупки.

Здание Интендантских складов, в котором сейчас размещается одно из подразделений консерватории, является объектом объединенной охранной зоны памятников истории и культуры Петербурга.

Возведено оно было в конце 18 века, перестроено в середине 19 века. И, к сожалению, (но такова судьба многих домов Петербурга и Москвы) в 30-х годах его надстроили до пяти этажей.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, в церкви Богородицы Милующей на Васильевском пройдет масштабная реставрация живописи.

Фото: citywalls.ru