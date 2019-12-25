В церкви Богородицы Милующей на Васильевском пройдет масштабная реставрация живописи

На работы выделено 325 миллионов рублей.

В церкви Божией Матери Милующей (Большой проспект В.О., дом 102) пройдут масштабные работы по реставрации живописи и благоустройству территории. Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

Проект оценивается в 325 миллионов рублей. Их выделяет бюджет России.

Специалисты займутся реставрацией живописи, ее воссозданием в местах утрат. Окружающую территорию вымостят гранитом. А там, где останется зелень, посадят лиственные и хвойные кустарники. Также будет приведена в надлежащее состояние ограда церкви.

При этом реставраторам, как бывает в таких случаях, придется взаимодействовать как с КГИОП, так и православной общиной.

Эта церковь была посвящена коронованию императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Представляет собой объект культурного наследия федерального значения.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге пройдёт реконструкция Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Фото: azbyka.ru