В Петербурге пройдёт реконструкция Воскресенского Новодевичьего монастыря

В первую очередь, восстановят Свято-Исидоровскую колокольню.

В Петербурге восстановят Воскресенский Новодевичий женский монастырь на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Особое внимание планируют уделить Свято-Исидоровской колокольне. Она играет важную роль в общем архитектурном ансамбле.

Известно, что реставрационные работы в монастыре начались в 2002 году. Уже восстановлены Казанский и Афонский храмы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также часовня во имя преподобного Сергия Радонежского и святой равноапостольной Нины.

Кроме того, реконструирован и освящён Воскресенский собор.

Сейчас разработка проектной документации для воссоздания колокольни находится на финальном этапе.

Ранее мы сообщили, что мощи Иоанна Крестителя привезут в Казанский собор.

Фото: Прихожане Воскресенского Новодевичьего монастыря / ВКонтакте