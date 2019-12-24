В Петербурге пройдёт реконструкция Воскресенского Новодевичьего монастыря

В Петербурге восстановят Воскресенский Новодевичий женский монастырь на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Особое внимание планируют уделить Свято-Исидоровской колокольне. Она играет важную роль в общем архитектурном ансамбле.
Известно, что реставрационные работы в монастыре начались в 2002 году. Уже восстановлены Казанский и Афонский храмы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также часовня во имя преподобного Сергия Радонежского и святой равноапостольной Нины.
Кроме того, реконструирован и освящён Воскресенский собор.
Сейчас разработка проектной документации для воссоздания колокольни находится на финальном этапе.
Ранее мы сообщили, что мощи Иоанна Крестителя привезут в Казанский собор.
Фото: Прихожане Воскресенского Новодевичьего монастыря / ВКонтакте
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