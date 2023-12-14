В Петербурге с колокольни Николо-Богоявленского Морского собора сняли леса

Все реставрационные работы завершатся к 7 января 2024 года.

Власти Петербурга планируют завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора на Крюковом канале к 7 января 2024 года. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в КГИОП.

На данный момент с объекта уже сняли леса, но забор пока что остается на месте, так как по-прежнему идут работы с камнем по цоколю в тепляках.

Работы проводятся за счет средств бюджета Петербурга по программе КГИОП. К реставрации приступили в 2021 году. Когда специалисты приступили к реставрации, оказалось, что колокольня находится в очень плохом состоянии.

Когда вскрыли обшивку колокольни, то обнаружили жуков-древоточцев, работы пришлось приостанавливать, менять проектные решения. Сергей Макаров, председатель КГИОП

Один из важнейших этапов реставрации – установку креста на колокольню – завершили к осени 2023 года.

Колокольня была построена в 1758 году в стиле елизаветинского барокко по проекту архитектора Саввы Чевакинского.

Ранее проект церкви Бориса и Глеба одобрили в Петербурге. Городское законодательство допускает возможность воссоздания церкви и сквера на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина. Облик храма в романской и русской стилистике восстановят по фотографиям и чертежам.

Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Фуфаев)