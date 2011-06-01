  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проект церкви Бориса и Глеба одобрили в Петербурге
Сегодня, 13:20
172
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Проект церкви Бориса и Глеба одобрили в Петербурге

0 0

Городское законодательство допускает возможность воссоздания церкви и сквера на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина.

Проект церкви святых князей Бориса и Глеба, разработанный в 1975 году, будет воплощён на прежнем месте. Также планируется восстановить и утраченный сквер. Эскиз будущего храма получил положительное заключение КГИОП о соответствии режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Городское законодательство допускает возможность воссоздания церкви и сквера на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина. Облик храма в романской и русской стилистике восстановят по фотографиям и чертежам.

Добавим, что  для проведения строительства на Синопской набережной будут выделены средства из Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжают выявлять объекты культурного наследия советского времени.

Фото: Telegram / КГИОП

Теги: санкт-петербург, церковь бориса и глеба
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии