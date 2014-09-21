В Петербурге продолжают выявлять объекты культурного наследия советского времени

В настоящее время готовятся распоряжения относительно Приморского рынка на Малом проспекте П.С. и мастерской М.К. Аникушина.

Список недавно обнаруженных объектов культурного наследия Северной столице скоро пополнится двумя зданиями на Петроградской стороне. Как рассказали "Петербургскому дневнику" представители КГИОП, в настоящее время готовятся распоряжения относительно Приморского рынка на Малом проспекте П.С. и мастерской М.К. Аникушина.

Санкт-Петербургский союз архитекторов совместно со Смольным работают над единым методами обнаружения и сохранения сооружений советской архитектуры 50-80 г.г. XX века. В конце 2021 года архитекторы обратились в КГИОП с предложением включить в список 18 зданий в городе на Неве, которые могли бы получить статус объектов охраны. После первой встречи в январе 2022 года список новых объектов культурного наследия был уже пополнен зданием Театра юных зрителей (ТЮЗ), Пятым корпусом Электротехнического института (ЛЭТИ), монументом героическим защитникам Ленинграда, яхт-клубом, жилым домом на Большом Сампсониевском проспекте, зданием института "Ленниипроект" и жилым домом на Троицкой площади.

Работа по обнаружению культурных объектов советского времени продолжается. Решено провести комплексное исследование не только объектов модернизма, но и других архитектурных стилей, включая конструктивизм и советскую неоклассику. В конце прошлого года эксперты достигли единого мнения о необходимости сохранения здания Финляндского вокзала, гостиницы "Прибалтийская", морга Покровской больницы с траурным двором и ещё девяти объектов советского времени. Эти сооружения были включены в Закон №820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские археологи обнаружили остатки допетровского города Ниена.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"