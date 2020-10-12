Петербургские археологи обнаружили остатки допетровского города Ниена

В процессе работ получено более 50 тыс. элементов археологического материала, часть которого закопана на месте работ.

Работы на территории объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой" завершены. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 11 декабря.

Культурные слои нескольких хронологических этапов на площади 8 тыс. "квадратов" исследовали с июля по ноябрь 2023 года. В ходе раскопок обнаружены элементы объекта археологического наследия: мощение, трассировка, конструкции двух улиц XIX века. По мнению археологов, наибольший интерес представляют остатки каменной постройки из доломитизированного известняка конца XVII века, расположенной в центральной части раскопа.

В процессе работ получено более 50 тыс. элементов археологического материала, часть которого закопана на месте работ.

На месте, где найдены мощеные дороги и каменная постройка XVII века, исследования остановлены на уровне выявленных объектов. Согласно методике внешняя граница памятника проведена на расстоянии 25 метров от края раскопа.

Элементы объекта археологического наследия законсервированы на месте обнаружения и включены в границы памятника археологии.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга