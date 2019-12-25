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Профессор Института истории уверен, что в петербургских домах еще будут находить ценные вещи
Сегодня, 19:57
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smirenny

Профессор Института истории уверен, что в петербургских домах еще будут находить ценные вещи

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Ценные вещи могут крыться в строительных конструкциях, под полом, между перекрытиями, в стенах, дымоходах.

В понедельник, 12 октября, в интервью "АиФ-Петербург" доктор исторических наук, профессор Института истории СПбГУ Кирилл Назаренко уверен, что в петербургских домах еще будут случайно находить ценные вещи при строительных работах.

Люди прятали ценные вещи в революцию и блокаду. По мнению эксперта, число находок снижается вместе со снижением числа домов с деревянными перекрытиями. Специалисты занимаются поиском вещей в полях, на места старых поселений. Назаренко отметил, что подчас охотники за сокровищами расхищают исторические памятники. К примеру, был разграблен целый ряд средневековых курганов. Это распространенный способ заработка. Однако для науки ценен сам памятник и вещи, лежащие на своих местах. 

А вот о стоящих находках, сделанных охотниками за кладами, мы никогда не узнаем - они моментально оседают в частных коллекциях. Любое копание в земле без открытого листа, без разрешения государства – преступление

отметил профессор. 

Ранее мы писали, что археологи из Петербурга проведут раскопки культурного слоя 14-17 веков в крепости Ивангорода.

Фото: pixabay

Теги: археологические раскопки, поиски ценных вещей, раскопки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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