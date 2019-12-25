Археологи из Петербурга проведут раскопки культурного слоя 14-17 веков в крепости Ивангорода

По итогам соответствующего конкурса было решено заключить контракт с Институтом истории материальной культуры РАН. Работы пройдут на площади около 1,5 тыс кв метров.

Раскопки в крепости Ивангорода (Ленинградская область) проведут археологи Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). Таковы итоги конкурса соответствующей закупки комитета госзаказа этого региона.

На конкурс, результатом которого должно было стать определение исполнителя этих уникальных работ, была подана только одна заявка – от ИИМК РАН. Комиссия признала ее соответствующим требованиям заказчика, было принято решение заключить контракт с этим авторитетным научным центром.

Ранее Piter.tv сообщало о размещении этой закупки. Археологам предстоит исследовать культурный слой 14-17 столетий, находящиеся в нем остатки оборонительных сооружений. Работы, как намечено, пройдут на площади около 1,5 тысяч квадратных метров, продлятся до 1 июля следующего года. Сумма контракта составит около 18,8 млн рублей.

Ивангородская крепость на Девичьей горе была заложена при Иване Горбатом (дед Ивана Грозного). За столетия неоднократно перестраивалась. Во время военных действий, в основном, с агрессивными в ту эпоху шведами, и с Ливонским орденом переходила из рук в руки. Представляет собой объект культурного наследия федерального значения.

ИИМК РАН - это прямой наследник старейшего государственного археологического учреждения России — Императорской археологической комиссии (ИАК), образованной в Санкт-Петербурге в 1859 году.

Ученые института ведут обширную деятельность. Так, недавно Староладожская экспедиция ИИМК начала разведочные работы в Старой Ладоге и ее окрестностях. Экспедиция будет работать до конца октября. и Археологи рассчитывают, что она принесет новые находки, проливающие свет на прошлое древнейшей столицы Руси.

Старая Ладога, как отмечается на сайте ИИМК РАН, место первых в истории отечественной археологии раскопок и одна из старейших экспедиций этого научного центра. Археологи сделали здесь около 40 тысяч находок.

И еще один пример. В сентябре специалисты по морской археологии Севастопольского государственного университета совестно с исследователями ИИМК обнаружили в Керченском проливе затонувший корабль, предположительно относящийся к временам Крымской войны.

Как сообщало Piter.tv, недавно египетские археологи объявили о новой сенсационной находке.

Фото: lenoblmus.ru