В крепости Ивангорода пройдут археологические раскопки

Ученые исследуют культурный слой XIV-XVII столетий.

В крепости Ивангорода на Девичьей Горе пройдут археологические раскопки. Комитет государственного заказа Ленинградской области разместил закупку, цель которой – определить организацию, которая их проведет.

Планируется, что ученые исследуют культурный слой XIV-XVII веков и находящиеся в нем остатки оборонительных сооружений. Работы намечено провести на площади 1523 квадратных метра. Специалисты зарисуют свои находки, сфотографируют их. В случае нахождения монет, будет определена их атрибуция. Тоже самое предстоит сделать с воинскими знаками. Если на находках обнаружатся какие либо надписи, то обязателен их эпиграфический анализ.

Намечено, что раскопки продлятся до 1 июля следующего года.

Заявки от археологических организаций, желающих провести их, принимают до 5 октября. Максимальная сумма контракта может составить 18,8 млн. рублей. Проект будет реализован в рамках работ по сохранению Ивангородской крепости.

Она была заложена при Иване III Горбатом (дед Ивана Грозного). За столетия неоднократно перестраивалась. Во время военных действий, в основном, с агрессивными в ту эпоху шведами, переходила из рук в руки. Представляет собой объект культурного наследия федерального значения.

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Фото: Википедия