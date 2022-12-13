Раскопки на месте Борисоглебской церкви в центре Петербурга подходят к концу

Объект решили восстановить спустя 44 года после сноса. Новая церковь будет построена в стороне от оригинала для сохранения проезжей части Синопской набережной.

В Центральном районе Северной столицы подходят к концу археологические раскопки на месте, снесённой в конце XX века Борисоглебской церкви. Также планируется возродить культурный объект по образцу оригинала. Инициатива предложена Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Борисоглебская церковь была возведена в 1882 году на перекрёстке Синопской набережной и проспекта Бакунина по проекту архитектора Михаила Щурупова. Её снесли в 1975 году ради создания трассы на Синопской набережной. Проектировщиком воссозданного объекта стал гендиректор архитектурного бюро Михаил Мамошин. Чтобы не сужать проезжую часть Синопской набережной, здание построят в стороне от изначального местоположения.

По заказу Фонда в первой половине февраля 2023 года на территории будущего храма начались археологические раскопки. На месте работают сотрудники "Научно-исследовательского центра "Актуальная археология". Руководитель экспедиции Николай Новоселов отметил, что мероприятия проводятся для определения точных границ фундамента и его формы, которая могла измениться при прокладке инженерных сетей. Археологам уже удалось установить, что в конце XIX века в церкви была проложена система воздуховодов к пневмопечам. Окончательно раскопки завершат на следующей неделе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге реставрируют фасады 44 домов-памятников.

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге