В Петербурге реставрируют фасады 44 домов-памятников

На 33 объектах работы продолжаются, ещё на 11 зданиях только начнутся.

В этом году в Петербурге продолжаются реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников. На 33 объектах работы продолжаются, ещё на 11 зданиях только начнутся. Среди них, например, дом Екимова на Кирочной улице, 6, о котором мы недавно рассказывали.

Также реставрации начнутся в доме Кумовича (Некрасова ул., 46), доме Гулина (Чайковского ул., 61), доме Балкашиной (Пушкинская ул., 8), доме, где в 1884-1914 гг. жил композитор Лядов А.К. (Марата ул., 52) и доме Кавоса (Большая Монетная ул., 10). Реставрация ведется по программе КГИОП.

К настоящему времени также заключены государственные контракты на разработку проектной документации на реставрацию дома Пеля (Литейный пр., 46), дома Кудрявцева (15-я линия В.О., 70), дома Яковлева и Васильева (15-я линия В.О., 34).

Перечень 255 жилых домов-памятников, которые входят в подпрограмму "Наследие", утверждён постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 30.12.2019 № 1021. Средства на реализацию этой программы заложены в городской бюджет.

Реставрация фасадов первых 35 многоквартирных домов-памятников по программе КГИОП началась в 2022 году.

Фото: Смольный