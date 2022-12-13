Видео: доходный дом на Кирочной разрушается снаружи и внутри

Местные жители устали ждать, когда КГИОП вспомнит о доме 1909 года постройки в центре Петербурга.

Доходный дом И. М. Екимова на Кирочной улице более десяти лет ждет капитального ремонта. Фасад дома давно пришел в негодность: отваливаются штукатурка и фрагменты скульптуры.

У меня окна выходят на Кирочную улицу, и очень часто я слышу, как отваливаются куски лепнины с внешней стороны дома. Утром выходишь - они действительно лежат около парадной. Мало того, что это неприятно, что дом разрушается, так еще может кого-то убить. Юлия Барановская, жительница дома

В парадной разрушаются лепнина, разбиты историческая плитка и мраморные подоконники. Из-за такого отношения властей местные уже не считают, что живут в памятнике архитектуры.

Я родилась в этом доме 75 лет. Но тогда еще были ковры по лестнице и были латунные зажимы, которые прижимали коврики. Потом ковров не стало, но палочки оставались вплоть до 1970 годов, а потом и они исчезли. Но порядок тогда был полнейший. Лариса, местная жительница

По словам жителей, ремонт кровли сделан некачественно – крыша протекает и в доме образуются трещины. Система отвода осадков не работает – во дворе образуются лужи, вода затекает в парадные и подвал. Жители вынуждены самостоятельно справляться с проблемой затопления подвалов и защищать дом от распространения плесени.

С июля месяца в подвале стоит вода. Там грибок, нехороший запах, что же это такое? Я лично пытаюсь ее ликвидировать, я сегодня убрала, а на следующей день опять стоит вода. Нина Григорьева, жительница дома

Также дому требуется замена старых деревянных перекрытий, они гниют и рискуют обрушиться.

Видео, фото: Piter.TV