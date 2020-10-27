Старую Ладогу намерены сделать российским центром гостеприимства

Речь шла не только о реставрации исторических памятников, но и о комплексной модернизации самого населённого пункта.

Александр Дрозденко, занимающий должность губернатора Ленинградской области, посетил заседание попечительского совета, посвящённое развитию Старой Ладоги, которое проводилось в стенах Третьяковской галереи Москвы, пишет spb.aif.ru.

Совещание собралось при участии высокопоставленных чиновников федерального уровня, представителей науки, общественности, религиозных организаций и крупных предпринимателей. Подводя итоги встречи, Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область намерена бережно и профессионально подойти к формированию Старой Ладоги как важного туристического центра страны. Речь шла не только о реставрации исторических памятников, но и о комплексной модернизации самого населённого пункта.

Ленинградская область планирует принять участие в финансировании большинства проектов наряду с федеральными властями, за исключением реконструкции автомобильной трассы федерального значения "Кола".

Кроме того, губернатор проинформировал присутствующих, что вскоре Старая Ладога может войти в перечень ключевых поселений России. Важной темой обсуждения стал вопрос улучшения транспортной доступности местности, включая сооружение объездной дороги для грузовиков, минующей исторический центр посёлка.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти насчитывается чуть более трех тыс. медведей.

Фото: Правительство Ленобласти