В Петербурге подростку дали 5,5 лет колонии за убийство бабушки на проспекте Юрия Гагарина

Юноша также замечен еще в двух преступлениях.

В Петербурге подростку дали 5,5 лет воспитательной колонии за убийство бабушки и угон машин. Решение принял Московский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Летом 2019 года Ренат Казарин вместе со знакомым хотели угнать автомобиль, припаркованный на набережной Обводного канала. Они уже разбили стекло машины, сели в салон. Однако планам помешал владелец авто, который спугнул молодых людей.

Также летом 2020 года Казарин вместе со знакомым тайно похитили автомобиль, принадлежащий ООО "СК Подземстройреконструкция". В багажнике машины они нашли гедонистические штативы, которые украли, а после продали.

Зимой 2020 года подросток пришел в гости к своей бабушке, которая проживала в квартире дома на проспекте Юрия Гагарина. Внезапно бабушка и внук поссорились, и десятиклассник схватился за нож. Юноша нанес женщине не менее 51 удара ножом и не менее 8 ударов тупым предметом в область головы, шеи, туловища, верхних конечностей. Петербурженка скончалась на месте.

Ранее мы писали, что суд арестовал петербуржца, зарезавшего и сбросившего с балкона свою жену.

Фото: Piter.tv