Юноша нанес 71-летней женщине несколько ударов лезвием, из-за которых она скончалась на месте.

Подозреваемого в убийстве собственной бабушки суд в Петербурге заключил под стражу до 3 февраля. Такую меру пресечения назначили в Московском районном суде. Несовершеннолетний свою вину признал, меру оставил на усмотрение суда, рассказали 6 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как выяснилось, трагедия в доме №20 по улице Юрия Гагарина произошла утром в четверг, когда 16-летний подросток пришел в гости к своей бабушке. Внезапно бабушка и внук поссорились, и десятиклассник схватился за нож. Юноша нанес 71-летней женщине несколько ударов лезвием, из-за которых она скончалась на месте.

Подростка задержали в пятницу на Московском проспекте, а с места происшествия изъяли следы обуви и пальцев рук, по две ручки от ножей и их лезвий, тапки, одежду и окурки. Подросток оказался проблемным, поскольку ранее проходил фигурантом по делам о разбое, грабеже и кражам. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv