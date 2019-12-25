Подросток зарезал свою бабушку на проспекте Юрия Гагарина

Женщина скончалась от нескольких ударов ножом.

Вечером 4 декабря в полицию сообщили об убийстве в квартире на проспекте Юрия Гагарина, в котором замешан несовершеннолетний. Источник в правоохранительных органах рассказал Piter.TV подробности.

Как выяснилось, трагедия произошла утром в четверг, когда 16-летний подросток пришел в гости к своей бабушке. Внезапно бабушка и внук поссорились, и десятиклассник схватился за нож. Юноша нанес 71-летней женщине несколько ударов лезвием, из-за которых она скончалась на месте.

Подростка задержали в пятницу на Московском проспекте, а с места происшествия изъяли следы обуви и пальцев рук, по две ручки от ножей и их лезвий, тапки, одежду и окурки. Возбуждено уголовное дело об убийстве, школьника поместили в изолятор временного содержания. Подросток оказался проблемным, поскольку ранее проходил фигурантом по делам о разбое, грабеже и кражам.

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