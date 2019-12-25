Росгвардейцы задержали вандалов, разрисовавших трамвай в Выборгском районе Петербурга

Вечером четверга, 3 сентября нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району были задержаны двое вандалов, нарисовавших граффити на одном из трамваев с помощью баллончика. Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Сигнал тревоги подала диспетчер станции "Придорожная аллея". В течение трех минут на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые оперативно задержали хулиганов. Была пресечена попытка злоумышленников скрыться.
Вандалы доставлены в 59 отдел районной полиции.
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Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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