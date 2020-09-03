Капремонт в доме с обрушившимися балконами на Лесном вели незаконно

Во время обрушения пострадали двое рабочих.

Капитальный ремонт в доме №37 корпус 1 по Лесному проспекту, где в минувшем августе обрушились балконы, велись незаконно. Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, разрешение на работы в объекте культурного наследия не давали.

Разборку балконов и напольного покрытия проводила ООО "ПСК-Реконструкция" по договору с НКО "Фонд-регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и вопреки отказу КГИОП в согласовании ремонта. В ходе разбора балконов одна из конструкций рухнула с третьего этажа на второй, груды бетона сломали еще и балкон на первом этаже. Из-за случившегося пострадал рабочий, находившийся на втором балконе, мужчину госпитализировали с закрытой травмой груди. Еще одному рабочему потребовался медицинский осмотр.

В адрес руководителя строительной компании внесли представление.

Ранее мы рассказывали, как полиция задержала вандалов, разрисовавших фасад Эрмитажа с помощью баллончиков.

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