Полиция задержала вандалов, разрисовавших фасад Эрмитажа с помощью баллончиков

Хулиганы попытались убежать с места преступления.

В субботу, 29 августа, в Петербурге были задержаны 2 хулигана, которые разрисовали баллончиками фасад Государственного Эрмитажа. Представители Росгвардии достигли вандалов на набережной Зимней канавки. Об этом сообщила пресс-служба войск по Петербургу и области.

Известно, что сообщение о злоумышленниках поступило на дежурный пульт в 6:29 утра. В считанные минуты на место прибыли 2 наряда группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району. Вандалы попытались оказать сопротивление, но сделать это не удалось.

Задержанные доставлены в 78 отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В скором времени будет определена сумма ущерба.

Ранее мы рассказали о том, что вандалы привязали телевизор на место светофора на дороге в Волховском районе Ленинградской области.

Фото: Piter.TV