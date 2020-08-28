Вандалы привязали телевизор на место светофора на дороге в Волховском районе

Сейчас мигающий светофор вновь вернули на место.

Неизвестные примотали к столбу разбитый телевизор, ранее там был мигающий светофор. Случай произошел в деревне Труфоново Волховского района. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Телевизор заметили вчера вечером на трассе Волхов — Кисельня — Черноушево. Мигающий светофор необходим для того, чтобы водители могли заранее сбрасывать скорость при подъезде к нему. По предварительной версии, вандалы сначала разбили и сбросили светофор, а дальше избавились от него. У примотанного телевизора был поврежден экран.

Сегодня светофор вернули на место. Дорожники разыскивают злоумышленников. Их действия могли привести к тяжелым последствиям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по трассе "Кола" ограничат на два часа.

Видео и фото: предоставлено пресс-службой комитета дорожного хозяйства ЛО