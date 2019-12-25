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Движение по трассе "Кола" ограничат на два часа
Сегодня, 13:37
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lizapoluda

Движение по трассе "Кола" ограничат на два часа

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Утром субботы для проезда яхты разведут мост через Свирь.

В субботу, 29 августа, пройдет разводка моста через Свирь. В связи с этим, движение по трассе "Кола" будет приостановлено на 2 часа. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение будет действовать с 8:50 до 10:50. В это время вниз по течению реки пройдет яхта Baron Brambeus, максимальный высотный габарит которой составляет 18 метров.

Автовладельцев просят заранее планировать наиболее оптимальный маршрут.

Ранее мы рассказали о том, что Колтушское шоссе расширят за 2,2 миллиарда рублей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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