Колтушское шоссе расширят за 2,2 миллиарда рублей

Все работы должны завершить в течение четырех лет.

"Ленавтодор" заключил государственный контракт на реконструкцию Колтушского шоссе. Выполнять работы будет группа компания "Техносфера". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти в своем Telegram-канале.

Стоимость работ составляет 2,2 млрд рублей. Подрядчик должен завершить реконструкцию до осени 2024-го года. Расширение шоссе до четырех полос на границе Петербурга и области позволит разрешить вопрос "бутылочного горлышка" и разгрузит Янино от постоянных пробок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что главгосэкспертиза России одобрила проект включения ЗСД в состав Широтной магистрали.

Фото: Piter.TV