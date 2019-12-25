  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Колтушское шоссе расширят за 2,2 миллиарда рублей
Сегодня, 16:55
82
nadezhda_sib

Колтушское шоссе расширят за 2,2 миллиарда рублей

0 0

Все работы должны завершить в течение четырех лет.

"Ленавтодор" заключил  государственный контракт на реконструкцию Колтушского шоссе. Выполнять работы будет группа компания "Техносфера". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти в своем Telegram-канале.

Стоимость работ составляет 2,2 млрд рублей. Подрядчик должен завершить реконструкцию до осени 2024-го года. Расширение шоссе до четырех полос на границе Петербурга и области позволит разрешить вопрос "бутылочного горлышка" и разгрузит Янино от постоянных пробок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что главгосэкспертиза России одобрила проект включения ЗСД в состав Широтной магистрали.

Фото: Piter.TV

Теги: колтушское шоссе, расширение, реконструкция, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии