В пятиэтажке на Лесном проспекте обрушился балкон

В пятницу, 7 августа, на Лесном проспекте в Петербурге произошло обрушение балкона с третьего этажа на второй. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.
Во время происшествия на балконе этажом ниже находился рабочий ООО "ПСК Реконструкция": он получил закрытую травму груди и был госпитализирован. Его коллега также пострадал, сейчас его осматривают медики.
Ранее мы рассказали о том, что пассажирка автобуса получила травмы из-за парковки в неположенном месте.
Фото: ВКонтакте / spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все