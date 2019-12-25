В пятиэтажке на Лесном проспекте обрушился балкон

Пострадали два рабочих, которые находились внизу.

В пятницу, 7 августа, на Лесном проспекте в Петербурге произошло обрушение балкона с третьего этажа на второй. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Во время происшествия на балконе этажом ниже находился рабочий ООО "ПСК Реконструкция": он получил закрытую травму груди и был госпитализирован. Его коллега также пострадал, сейчас его осматривают медики.

Ранее мы рассказали о том, что пассажирка автобуса получила травмы из-за парковки в неположенном месте.

Фото: ВКонтакте / spb_today