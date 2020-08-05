Пассажирка автобуса получила травмы из-за парковки в неположенном месте

Водитель пикапа оставил свой автомобиль на остановке.

Как стало известно в среду, 5 августа, на Куйбышева, 36, произошел несчастный случай. В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения.

На съемке видно, как пожилая женщина, выходя из автобуса, падает. По всей видимости, это произошло из-за водителя автомобиля, который оставил свой пикап прямо на остановке. Предполагается, что женщина упала из-за недостатка места между автобусом и машиной. На место прибыла карта скорой помощи. Серьезные ли травмы получила петербурженка, неизвестно.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте произошло ДТП с маршруткой.

Видео: Piter.TV