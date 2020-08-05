На Ленинском проспекте произошло ДТП с маршруткой

Пострадали ли пассажиры, неизвестно.

Днем в среду, 5 августа, стало известно, что у станции метро "Ленинский проспект" произошла авария.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. На видеозаписи видно, как машина "Почты России" совершает поворот направо через выделенную полосу перед маршруткой №226. Водитель маршрутки не успел среагировать, в результате чего произошло ДТП. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что проезжую часть на проспекте Ветеранов затопило водой из-за прорыва трубы.

Видео: Piter.TV