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На Ленинском проспекте произошло ДТП с маршруткой

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Пострадали ли пассажиры, неизвестно.

Днем в среду, 5 августа, стало известно, что у станции метро "Ленинский проспект" произошла авария.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. На видеозаписи видно, как машина "Почты России" совершает поворот направо через выделенную полосу перед маршруткой №226. Водитель маршрутки не успел среагировать, в результате чего произошло ДТП. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что проезжую часть на проспекте Ветеранов затопило водой из-за прорыва трубы.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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