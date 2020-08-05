Проезжую часть на проспекте Ветеранов затопило водой из-за прорыва трубы

На участке коммунальной аварии начал проседать асфальт.

Днем 5 августа на проспекте Ветеранов произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы затопило участок проезжей части. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на участке, где произошел потоп, начал проседать асфальт. При этом транспорт продолжил движение по опасному полотну дороги. После прибытия аварийных служб проезд "от кругового Дачный/Ветеранов по проспекту Ветеранов" был наглухо закрыт.

Ранее ГУП "ТЭК" сообщил о том, что собирается провести испытание теплосетей в Кировском районе города. В зону работ вошли улицы: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Козлова; проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения, Трамвайный. По всей видимости, труба на проспекте Ветеранов не прошла испытания.

При возникновении аварийных ситуаций местных жителей попросили немедленно сообщать о них по телефонам "004" ("112" с мобильного) и не заходить за пределы разлива воды.

Ранее мы писали, что обрушение фасада станции "Водоканала" в Приморском районе попало на видео.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Юлия Немировская