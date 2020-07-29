Обрушение фасада станции "Водоканала" в Приморском районе попало на видео

Обошлось без пострадавших.

Накануне в Приморском районе Петербурга обрушилась часть фасада здания модульной станции по очистке воздуха "Водоканала". Очевидцы засняли случившееся на видео.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, в результате избыточного давления воздуха произошло обрушение на площади 50 кв.метров в доме №12 по Красногвардейскому переулку. Рядом со зданием забил фонтан воды.

В результате происшествия выбило панели и стеклопакеты, а также упала водосливная труба. Уточняется, что каркас здания не пострадал. Никто из сотрудников и прохожих не получил травм.

Также вчера в Петербурге бушевала непогода. Под конец дня спасатели совершили 8 выездов на сообщения о подтоплениях и падениях деревьев.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK