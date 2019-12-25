Фасад станции "Водоканала" в Приморском районе повредился из-за дождя

Никто не пострадал.

Вечером во вторник, 28 июля, из-за избыточного давления воздуха повредилась фасадная стена модульной станции по очистке воздуха "Водоканала" в Красногвардейском переулке.

Повредилось 50 квадратных метров. В результате происшествия выбило панели и стеклопакеты, а также упала водосливная труба. Уточняется, что каркас здания не пострадал. Никто из сотрудников и прохожих не получил травм.

Ранее мы писали, что более 50 бригад "Водоканала" готовы устранять возможные подтопления из-за ливня.

Фото: pixabay