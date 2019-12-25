Более 50 бригад "Водоканала" готовы устранять возможные подтопления из-за ливня

В городе объявлено штормовое предупреждение.

Днем во вторник, 28 июля, на улицах Петербурга дежурят 53 аварийные бригады "Водоканала", готовые устранить подтопления в городе.

Так, было объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди и ливни. Уточняется, что специалисты также запустили дополнительные насосы на станциях аэрации, снизили уровень стоков в коллекторах. В случае необходимости будут задействованы передвижные насосные установки.

В региональном управлении МЧС предупредили, что после четырех часов вечера в разных районах города ожидаются сильные ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

Ранее мы писали, что на Петербург обрушился обещанный шторм.

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