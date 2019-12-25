На Петербург обрушился обещанный шторм

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности.

В середине дня, 28 июля, в Петербург ворвалась обещанная синоптиками непогода. На город обрушился ливень с грозой и молниями. Дождевой фронт пришел в Северную столицу из Новгородской области.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", темные тучи накрыли уже весь город. В ближайшие часы осадки не прекратятся, а, напротив, могут усилиться. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, особенно сильный дождь и грозу стоит ждать в период с 16 до 19 часов. Спасатели предупреждают, что при грозовых ударах лучше выключать телевизор и другие электроприборы.

На улицы города вышли более полусотни специализированных бригад "Водоканала", чтобы устранять последствия подтоплений. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: скриншот / "Яндекс. Погода"