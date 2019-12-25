Под конец дня спасатели совершили 8 выездов на сообщения о подтоплениях и падениях деревьев

Поступило 235 обращений.

По информации "Водоканала" на 20:00 поступило уже 235 обращений от петербуржцев о подтоплении на дорогах.

Специалисты регионального управления МЧС совершили 8 выездов и помогли убрать деревья, а также помогли транспортировать двух пассажиров такси, которые оказались заперты в машине на подтопленном участке. Напомним, что также подтопило вестибюль станции метро "Автово", а также подземную парковку ЖК "Ленинград".

Ранее мы писали, что фасад станции "Водоканала" в Приморском районе повредился из-за дождя.

Фото: vk.com/spb_today