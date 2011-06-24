Суд арестовал петербуржца, зарезавшего и сбросившего с балкона свою жену

Мужчину заключили под стражу до 20 ноября этого года.

В Петербурге заключили под стражу до 20 ноября этого года мужчину, зарезавшего и сбросившего с балкона свою жену. Решение принял Приморский районный суд.

В объединенной пресс-службе судов города рассказали, что Рустам Мурсалов свою вину признал полностью. Однако адвокат с решением суда не согласилась. По ее словам, мужчина имеет постоянное место жительства в Петербурге, состоит на учёте в центре занятости, а главное – не намерен скрываться.

По версии следствия, вечером 21 сентября в подъезде одного из домов на Коломяжском проспекте в ходе ссоры Мурсалов нанес жене не менее 10 ударов ножом в шею. После этого мужчина выбросил возлюбленную с общего балкона на 13 этаже и скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружили под окнами дома.

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Фото: Piter.tv