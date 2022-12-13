Подросток смог пронести пневматику в школу на Науки, так как арочный металлодетектор был отключен

Сам пистолет он купил на маркетплейсе.

Стали известны подробности о подростке, который накануне пронёс в школу на проспекте Науки пневматический пистолет. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступило сообщение от преподавателей школы, что девятиклассник из пневматического пистолета выстрелил в других учащихся школы. Синяки и ссадины получили четыре человека, после оказания помощи все были отпущены домой.

Выяснилось, что пневматический пистолет Bother РМ-Х22 № НО42112 (калибр 4,5 мм) подросток приобрел на одном из маркетплейсов. Охрану школы осуществляет охранная организация "Статус СБ". На момент происшествия арочный металлодетектор был отключен.

Сам подозреваемый подросток с 21 января 2022 года состоял на учете в ОДН за совершение мелкого хищения. С 12 мая 2022 года он состоит на учете в ОДН за кражу из магазина, и самовольный уход из дома.

Семья у него неполная, на профилактическом учете не состоит, отец работает водителем скорой помощи.

Следственным отделом было возбуждено дело по факту хулиганства.

Фото: СК РФ по СПб