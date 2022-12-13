Стало известны подробности стрельбы в школе на проспекте Науки

Несовершеннолетний стрелок состоит на учете в ОДН, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

Стали известны подробности стрельбы школьника из пневматического пистолета. Об этом 13 апреля Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Школьник месяц назад купил на маркетплейсе пневматический пистолет. Утром 13 апреля на остановке мальчик без причин выстрелил в ногу знакомого из 7 класса. После этого он пришел в школу, отсидел первый урок и отправился в уборную, где было пять знакомых ему подростков.

Школьник достал пистолет, похвастался им перед ними, после чего неожиданно выстрелил в сторону нескольких подростков. После этого дети обратились за помощью в медкабинет школы, где их осмотрели и обработали ссадины. Администрация школы вызвала к себе Даниила и обратилась в полицию. СК по Калининскому району возбудило уголовное дело.

Сообщается, что несовершеннолетний стрелок живет с отцом в неполной семье, состоит на учете в ОДН, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.



Фото: piter.tv