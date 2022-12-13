После стрельбы в школе на Науки было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"

По данным Комитета по здравоохранению, четверо пострадавших детей с поверхностными ссадинами и были синяками доставлены в детскую городскую больницу для осмотра врачей.

В пресс-службе МВД рассказали о стрельбе, которая произошла 13 апреля в школе Калининского района Петербурга.

В полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник на перемене после 1 урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. Прибывшими полицейскими у подростка был изъят пневматический пистолет. При этом, Комитет по образованию настаивал на том, что пистолет был игрушечным.

В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник на подходе к школе выстрелил в ещё двух семиклассников.

По данным Комитета по здравоохранению, четверо детей с поверхностными ссадинами и были синяками доставлены в детскую городскую больницу для осмотра врачей. Полученные травмы не требуют госпитализации, отметили специалисты.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9 класса по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Фото: СК РФ по СПб