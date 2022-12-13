Комитет по образованию: школьник на проспекте Науки стрелял из игрушечного пистолета

Также в комитете по образованию рассказали, что этот подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе комитета по образованию Петербурга рассказали РБК, что пистолет, из которого стрелял школьник на проспекте Науки, был не пневматический, а игрушечный.

По словам сотрудников комитета, подросток пришел с пластмассовым пистолетом с пластмассовыми пулями, поэтому рамка на входе в образовательное учреждение не сработала. По другим детям попали эти пластмассовые пульки, они получили царапины и синяки. Стрелявшего школьника задержали.

Также в комитете по образованию рассказали, что этот подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за кражи.

Фото: Piter.tv