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В массовой аварии на ЗСД пострадал один человек
Сегодня, 15:40
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В массовой аварии на ЗСД пострадал один человек

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По предварительным данным, он был травмирован  подушкой безопасности.

Полиция Василеостровского района проводит поверку по факту массового ДТП на ЗСД.

Как рассказали в МВД, 17 декабря в 12:30 на участке  ЗСД от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП пострадал один из водителей. По предварительным данным, он был травмирован  подушкой безопасности.

К этому же ДТП присоединились еще две аварии из четырех автомобилей, пострадавших нет. 

ДТП осложнило движение автотранспорта, однако сотрудниками полиции приняты все своевременные меры для его ликвидации.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: зсд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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