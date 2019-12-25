В массовой аварии на ЗСД пострадал один человек

По предварительным данным, он был травмирован подушкой безопасности.

Полиция Василеостровского района проводит поверку по факту массового ДТП на ЗСД.

Как рассказали в МВД, 17 декабря в 12:30 на участке ЗСД от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП пострадал один из водителей. По предварительным данным, он был травмирован подушкой безопасности.

К этому же ДТП присоединились еще две аварии из четырех автомобилей, пострадавших нет.

ДТП осложнило движение автотранспорта, однако сотрудниками полиции приняты все своевременные меры для его ликвидации.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург