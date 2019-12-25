В Ленобласти выпивающая мать на протяжении года избивала 10-летнюю дочь

Подозреваемую доставили для разбирательства в отдел полиции.

В Тосненском районе полицейские привлекли к уголовной ответственности мать, на протяжении года истязавшую свою 10-летнюю дочь. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 22 октября в полицию обратилась жительница дома 177 корпус 1 по Советскому проспекту поселка Ульяновка Тосненского района. Она сообщила о том, что нетрезвая соседка избила свою 10-летнюю дочь.

Полицией было установлено, что на протяжении года неработающая мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала свою дочь. Женщину доставили для разбирательства в отдел полиции.

Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь, у нее диагностированы ушибы и ссадины, она была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту истязаний. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Фото: unsplash