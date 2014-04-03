В Ленобласти мать подозревают в избиении дочери

Делом заинтересовался Бастрыкин.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка в Ленинградской области.

В соцсетях появилась информация о поступлении в медицинское учреждение из поселка городского типа Ульяновка (Ленобласть) девочки с телесными повреждениями, которые ей причинила мать.

В следственном управлении СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее СК России заинтересовался детьми мигрантов в Кудрово.

Фото: СК России по Ленинградской области