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В Ленобласти мать подозревают в избиении дочери
Сегодня, 11:13
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В Ленобласти мать подозревают в избиении дочери

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Делом заинтересовался Бастрыкин.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка в Ленинградской области.

В соцсетях появилась информация о поступлении в медицинское учреждение из поселка городского типа Ульяновка (Ленобласть) девочки с телесными повреждениями, которые ей причинила мать.

В следственном управлении СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее СК России заинтересовался детьми мигрантов в Кудрово.

Фото: СК России по Ленинградской области

Теги: дети, избиение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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