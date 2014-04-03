В Ленобласти мать подозревают в избиении дочери

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка в Ленинградской области.
В соцсетях появилась информация о поступлении в медицинское учреждение из поселка городского типа Ульяновка (Ленобласть) девочки с телесными повреждениями, которые ей причинила мать.
В следственном управлении СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее СК России заинтересовался детьми мигрантов в Кудрово.
Фото: СК России по Ленинградской области
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