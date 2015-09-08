СК России России заинтересовался детьми мигрантов в Кудрово

Подростки ведут себя агрессивно по отношению к местным жителям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о противоправном поведении несовершеннолетних в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В соцсетях сообщалось, что в одном из ЖК в Кудрово Ленинградской области действует группа малолетних правонарушителей, состоящая из числа детей мигрантов. Они ведут себя агрессивно по отношению к местным жителям.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области проводится процессуальная проверка.

Фото: СК России по Ленинградской области