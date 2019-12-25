Задержан подозреваемый в применении оружия в дорожном конфликте на Октябрьской набережной

Мужчину задержали в салоне машины.

Росгвардейцы задержали водителя, подозреваемого в применении пневматического оружия в дорожном конфликте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 6 ноября в полицию обратилась горожанка, по словам которой около перекрестка проспекта Большевиков и Октябрьской набережной водитель машины Hyundai Solaris выстрелил в их сторону с супругом, после чего скрылся с места происшествия. Приметы хулигана и описание его автомобиля передали всем дежурным нарядам.

А ночью 7 ноября росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили разыскиваемую иномарку также на Октябрьской набережной. В салоне машины задержали 34-летнего мужчину. Его доставили в 24-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Фото: Piter.TV