Неизвестный на Mercedes ранил из пневматики водителя на Богатырском проспекте

Полиция уже разыскивает участника дорожного конфликта.

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга разыскивает участника дорожного конфликта, который стрелял из "пневматики" на Богатырском проспекте.

Всё случилось в пятницу, 18 октября, на съезде с ЗСД на Богатырский проспект. Неизвестный на Mercedes во время дорожного конфликта выстрелил из пневматического пистолета в сторону другого водителя, а после скрылся с места происшествия. К счастью, оппонент не пострадал.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии на трассе "Нарва" пострадали два человека.

Фото: Piter.TV