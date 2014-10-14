  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный на Mercedes ранил из пневматики водителя на Богатырском проспекте
Сегодня, 10:19
108
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный на Mercedes ранил из пневматики водителя на Богатырском проспекте

0 0

Полиция уже разыскивает участника дорожного конфликта.

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга разыскивает участника дорожного конфликта, который стрелял из "пневматики" на Богатырском проспекте.

Всё случилось в пятницу, 18 октября, на съезде с ЗСД на Богатырский проспект. Неизвестный на Mercedes во время дорожного конфликта выстрелил из пневматического пистолета в сторону другого водителя, а после скрылся с места происшествия. К счастью, оппонент не пострадал.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии на трассе "Нарва" пострадали два человека.

Фото: Piter.TV

Теги: водитель стрелял из пневматики, стрельба на богатырском проспекте, стрельба на зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии