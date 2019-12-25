В аварии на трассе "Нарва" пострадали 2 человека

ДТП произошло утром 18 октября.

На трассе А-180 "Нарва" произошло ДТП с участием автобуса и легковушки, пострадали 2 человека. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожпас".

Авария произошла 18 октября в 11:54 на участке дороги возле поворота к ООО "Фосфорит". На 134 км дороги столкнулись пустой автобус-развозка и автомобиль Alfa Romeo.

В результате столкновения сработали подушки безопасности, двое человек получили травмы и были освобождены спасателями.

Ранее в Петербурге на остановке "Педиатрический университет" электросамокатчик сбил семилетнего мальчика.

Фото: Леноблпожспас