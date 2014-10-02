Полицейские Невского района разбираются в дорожном конфликте на Октябрьской набережной

Начато расследование, принимаются меры для поиска второго участника конфликта.

Сотрудники полиции Невского района Петербурга проводят проверку по факту дорожного конфликта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, происшествие случилось днем в среду, 6 ноября, на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков.

В полицию обратилась 31-летняя женщина из Гатчинского района Ленобласти. Она сообщила, что во время поездки на автомобиле Volkswagen Polo вместе с мужем у них возникла ссора с водителем автомобиля Hyundai Solaris на перекрестке.

Начато расследование, принимаются меры для поиска второго участника конфликта.