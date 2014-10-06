Задержанные в Петербурге лжеполицейские похитили человека на Шотмана

В ходе обысков обнаружен и изъят боевой пистолет.

Стали известны подробности противоправной деятельности задержанных в Петербурге лжеполицейских. Деталями поделились в СК РФ.

Трое фигурантов, действуя в составе этнической группы, в январе незаконно проникли в квартиру на улице Шотмана, откуда похитили потерпевшего и забрали его телефон и деньги. Далее мужчину транспортировали в кафе на Лиговском проспекте, где под угрозой убийством потребовали у него перевести им имеющуюся на счету сумму.

В ходе обысков обнаружен и изъят боевой пистолет. Напомним, злоумышленникам вменяют пп. "а", "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Видео: пресс-служба СК РФ